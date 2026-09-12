Хубчев: Минимални са ни шансовете срещу "Левски"
Стара Загора. Старши треньорът на "Берое" Петър Хубчев заяви, че шансовете на тима във финала за Купата на България срещу "Левски" са минимални. Зара...
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Стара Загора. Старши треньорът на "Берое" Петър Хубчев заяви, че шансовете на тима във финала за Купата на България срещу "Левски" са минимални. Зара...
Стара Загора: "Берое" се класира за финала за Купата на България, където ще мери сили с "Левски". С късен гол заралии победиха "Славия" с 1:0 в Стаза...
София. Наставникът на "Локомотив" София Емил Велев заяви, че "Левски" заслужено е на финал за Купата на България. Двата тима завършиха 0:0 в полуфинал...
София. "Левски" е първият финалист за Купата на България. "Сините" завършиха 0:0 с "Локомотив" София на стадиона в столичния квартал "Надежда", а след...
София. "Локомотив" София и "Левски" се оттеглиха при 0:0 на почивката в полуфиналния реванш между двата тима. Срещата започна в 15:30 часа на стадион...
София. Станаха ясни титулярните състави на "Локомотив" София и "Левски" за полуфиналния реванш между двата тима в турнира за Купата на България. Среща...
София. "Петър Хубчев явно е гледал много ХХL и така добива впечатления", заяви босът на "Славия" Венци Стефанов по адрес на треньора на "Берое" след р...
София. Наставникът на "Славия" Велислав Вуцов заяви, че ако на реванша за Купата на България "Берое" играе толкова прибрано колкото и днес, "белите" щ...
София. "Славия" и "Берое" завършиха 0:0 пред близо 2000 зрители на стадиона в квартал "Овча Купел" в първи полуфинален двубой за Купата на България. ...