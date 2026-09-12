СМГ спечели драматично купа „Манченко”
Софийската математическа гимназия не допусна нито една загуба, а във финала успя да заличи два пъти водачеството в резултата на Софийската гимназия п...
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Софийската математическа гимназия не допусна нито една загуба, а във финала успя да заличи два пъти водачеството в резултата на Софийската гимназия п...
Носителят на купа „Манченко" по минифутбол отборът на Първа английска гимназия победи на стадион "Българска армия" с 5:3 /3-0/ сборен тим от лагерит...
София. Отборът на 133-о СОУ „А.С. Пушкин" спечели в изключително драматичен финал срещу 9 Френска езикова гимназия „"Алфонс дьо Ламартин", първото изд...