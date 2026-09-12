Италианци дават рамо на Търново за културна столица на Европа
Велико Търново. Италианци се обявиха в подкрепа на старата столица за надпреварата за Европейска столица на Културата през 2019 година. Заместник-кмет...
Следете всички новини, анализи и коментари за Културна Столица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Велико Търново. Италианци се обявиха в подкрепа на старата столица за надпреварата за Европейска столица на Културата през 2019 година. Заместник-кмет...
Варна. Платната на морската гордост на България –ветрохода "Калиакра" ще разнасят по света идеята за Варна като културна столица на Европа. Това ще...
Варна. Филми, изложба и автошоу на българския автомобилен състезател и един от най-високите рали пилоти в историята на този спорт Тодор Славов, ще пре...