Луната стана културна ценност
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Изгоря Тютюневия град, сградите са паметници на културата Сърцето на Пловдив гори. Като Рим при Нерон, като Лондон през 1666 г. С такива коментари се...
Министърът на културата Вежди Рашидов разпореди на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата...
София. Столичният общински съвет постанови жълтите павета в София да бъдат обявени за културна ценност, по предложение на проф. Вили Лилков от ДСБ. Ид...
София. Летището в Божурище не е културна ценност. Това става ясно от решението на петчленния състав на Върховния административен съд. Магистратите отм...
София. Ще намалее таксата за идентификация на произведения на изкуството, които не са културни ценности, реши Министерски съвет днес. Правителството п...