Край на блокадата на ГКПП – Кулата, засега
След безпрецедентна двойна блокада в продължение на 6 дни на ГКПП – Кулата – Промахон движението за моторни превозни средства бе възстановено. Това б...
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След безпрецедентна двойна блокада в продължение на 6 дни на ГКПП – Кулата – Промахон движението за моторни превозни средства бе възстановено. Това б...
Възстановено е движението за всички МПС на ГКПП „Кулата-Промахон" , започва пропускането на леки автомобили и автобуси пред ГКПП „Илинден- Ексохи" и в...
Продължава блокадата на граничен пункт "Кулата". Таз сутрин там има 10-километрова опашка от тежкотоварни камиони. Граничните пунктове „Илинден" и „М...