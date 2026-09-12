В Ардино преглеждат безплатно над 1500 души за кучешка тения
Кърджали. Над 1500 души в Ардино са пожелали да се явят на безплатни профилактични ехографски прегледи за кучешка тения. Изследванията се извършат в м...
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Кърджали. Над 1500 души в Ардино са пожелали да се явят на безплатни профилактични ехографски прегледи за кучешка тения. Изследванията се извършат в м...
Кърджали. Започва провеждането на безплатни медицински прегледи за кучешка тения в Кърджалийско, съобщават от РЗИ Кърджали. Прегледите ще обхванат жи...
Кърджали. Спукана ехинококова киста с локализация в черния дроб е причина за смъртта на 22-годишния младеж от кирковското село Шопци. Това се установ...
Кърджали. Четири случая на кучешка тения, епидемиологично проучени, са регистрирани до момента в Кърджалийско, съобщават от Регионалната здравна и...