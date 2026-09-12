Алжирският коз на Осама окървави Париж
Братята Куаши мечтаели за атентат още преди 10 г. Завещанията на тримата терористи от Париж - братята Шериф и Саид Куаши и Амеди Кулибали, предизвика...
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Братята Куаши мечтаели за атентат още преди 10 г. Завещанията на тримата терористи от Париж - братята Шериф и Саид Куаши и Амеди Кулибали, предизвика...
Ренс. Един от братята Куаши, които извършиха атентата срещу вестник „Шарли ебдо" е бил погребан през нощта срещу събота във френския град Ренс, в изто...
Хасково. 29-годишен френски гражданин от хаитянски произход - Фриц Жоли Жоакен, ще бъде екстрадиран във Франция след искане от тамошните съдебни власт...