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Манолов пое КТ "Подкрепа"

Манолов пое КТ "Подкрепа"

София. Очаквано Димитър Манолов бе избран от конгреса за президент на КТ "Подкрепа". Кандидатурата му бе единствена след оттеглянето на несменяемия от...

09 февруари | 22:45
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