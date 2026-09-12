Манолов пое КТ "Подкрепа"
София. Очаквано Димитър Манолов бе избран от конгреса за президент на КТ "Подкрепа". Кандидатурата му бе единствена след оттеглянето на несменяемия от...
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София. Очаквано Димитър Манолов бе избран от конгреса за президент на КТ "Подкрепа". Кандидатурата му бе единствена след оттеглянето на несменяемия от...
Синдикат „Образование” изпрати отворено писмо до президента Росен Плевнелиев по повод блокадата пред Народното събрание
София. "Ние нямаме бюджет, който може да се изпълни в тоя вид, този бюджет трябва да се коригира. Всички опори на бюджета на Симеон Дянков рухнаха",...