Изпратиха френския посланик с червена ябълка
Дьо Кабан пак назидава България, протестъри го бранят от неудобни въпроси Ябълковата реч на един генерал-губернатор. Така накратко може да бъде описа...
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Дьо Кабан пак назидава България, протестъри го бранят от неудобни въпроси Ябълковата реч на един генерал-губернатор. Така накратко може да бъде описа...
25 години съм дипломат и знам кое е позволено и кое - не, каза на изпроводяк Кабан Френският посланик Ксавие дьо Кабан получи "една, хубава червена,...
Ксавие дьо Кабан