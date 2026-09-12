Кръвният център отправи призив за кръводарители
Пандемията от коронавируса е повлияла и на броя кръводарители
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Пандемията от коронавируса е повлияла и на броя кръводарители
Мотото тази година е "Дари кръв и помогни на света да бъде по-здрав!“
Мъж от София търси спешно кръводарители с нулева отрицателна група. "ПРИЯТЕЛИ, ОТНОВО МИ Е НУЖНА ВАШАТА ПОМОЩ! Нуждаем се от кръв НУЛЕВА-ОТРИЦАТЕЛНА...
Смолян. Обявиха Атанас Френкев, който е най-големият кръводарител в Смолян и цяла България, за почетен гражданин на Смолян. Това стана с решение на Об...