Красимир Джонев: Туризмът и устойчивата бизнес среда са бъдещето на Летница
Крушунските водопади са една от най-посещаваните туристически дестинации на Северна България
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Крушунските водопади са една от най-посещаваните туристически дестинации на Северна България
От Летница до Лондон скърбят за затиснатите край Крушунските водопади туристи По 45-годишната българка няма здраво място, а Иън се е удавил Причинит...
48 часа отне на спасителите да намерят телата на загиналите Таня и Йън дошли от Лондон да видят природните красоти край Плевен Две денонощия. Точно...
Затрупаните под тонове срутени скали тела на туристите Таня Павлова, на 45 г., и на британския гражданин Йън Джонсън бяха открити 48 часа след началот...
Шансовете за българката и англичанина, затрупани под срутилите се скали на Крушунските водопади, са минимални, но още ги има. Това бяха мрачните прогн...
Продължава операцията по издирването на българката и британеца, които вчера следобед бяха затрупани от скална маса край Крушунските водопади. Особено...
9-ти час без следа от затрупаните туристи от земна маса в района на Крушунските водопади.Издирването продължава, съобшиха от пресцентъра на ОД МВР-Ло...
Около 20 кубически метра скална маса се е сринала в района на Крушунските водопади и е затиснала двама туристи. По първоначална информация на мястото...