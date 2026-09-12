Отложиха делото срещу полицая, блъснал бебе в Крушевец
Отложиха делото за катастрофата, при която загина 11-месечно момиченце от созополското село Крушевец. Причината е неявяване на две вещи лица, изготвил...
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Отложиха делото за катастрофата, при която загина 11-месечно момиченце от созополското село Крушевец. Причината е неявяване на две вещи лица, изготвил...
Бургас. Окръжна прокуратура - Бургас, внесе в Окръжен съд - Бургас, обвинителен акт срещу Костадин Стоянов, за убийството на 11-месечната Красимира Къ...
Във вторник се навършват 40 дни от смъртта на 11-месечната КрасиКазват до дни има ли повреда в колата на полицая убиец Червена пътека от цветя ще пок...
София. Граничният полицай Костадин Стоянов, който на 11 септември прегази 11-месечно бебе в созополското село Крушевец, е карал под въздействието на а...
Бургас. Десетки жители на созополското село Крушевец блокираха главния път Бургас - Малко Търново в знак на протест срещу решението на съда да пусне п...