Свети Седмочисленици в Квадрат 500
Металните скулптури на Крум Дамянов посрещат в Атриума на Квадрат 500
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Металните скулптури на Крум Дамянов посрещат в Атриума на Квадрат 500
Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за награждаването на шестима дейци на културата с ордени за ролята им за р...
"Крум Дамянов има изключително минало и изключително настояще. Би могъл да разчита спокойно на бъдещето. Той е неостаряващ!", каза професор Десислава...
Галерия "Нюанс" приюти откровенията на големия български скулптор Преди близо 10 години приятел ми уреди среща с Крум Дамянов. Харесвах работите му,...