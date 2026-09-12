Всичко за Крум Дамянов

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Говорещият с камъка

Говорещият с камъка

"Крум Дамянов има изключително минало и изключително настояще. Би могъл да разчита спокойно на бъдещето. Той е неостаряващ!", каза професор Десислава...

15 май | 4:50
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