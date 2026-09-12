Покланяме се на светия кръст
Църквата ни почита днес празника Кръстопоклонна неделя
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Църквата ни почита днес празника Кръстопоклонна неделя
„Да се отречем от себе си", „да вземем кръста си" означава да отхвърлим от себе си стария, греховния човек. Означава всеки ден и час от нашия тукашен...
Днес отбелязваме третата неделя от Великия пост или Кръстопоклонна неделя. Тогава се прекланяме пред Светия и Животворящ Кръст Господен. Той се изнася...