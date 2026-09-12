Управителите на Видин и Зайчар обсъдиха граничното сътрудничество
Видин. Областният управител на Видин Кръстьо Спасов бе за два дни в сръбския град Зайчар, където обсъди със своя колега Владан Паунович граничното сът...
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Видин. Областният управител на Видин Кръстьо Спасов бе за два дни в сръбския град Зайчар, където обсъди със своя колега Владан Паунович граничното сът...
Видин. Областният управител на Видин Кръстьо Спасов изпрати до всички училища поздравление по случай първия учебен ден, съобщиха от пресслужбата на ад...
Видин. Областният управител на Видин Кръстьо Спасов разпореди проверка на служебните досиета на членовете на своя екип, съобщиха от неговата администр...
Видин. Изграждане на пътищата след Дунав мост 2 към вътрешността на страната е приоритет на новия областен управител на Видин Кръстьо Спасов. Той сам...