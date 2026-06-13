Кристалина и Цветанов кръстиха Никол
Днес, на красивия празник Голяма Богородица, българският еврокомисар Кристалина Георгиева и зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов станаха кръстници на ма...
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Днес, на красивия празник Голяма Богородица, българският еврокомисар Кристалина Георгиева и зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов станаха кръстници на ма...
Детето на Блейк Лайвли и Раян Рейнъдс ще има три известни кръстници. Двойката, която е женена от 2012 г., е избрала за орисници на дъщеря си актрисит...