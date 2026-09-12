Откриха причината за аварийното кацане на самолет в Пирин
Благодарение на добрата реакция на пилота няма жертви
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Благодарение на добрата реакция на пилота няма жертви
Борсата за продажба на зеленчуци край петричкото село Кърналово е почти празна
Изгоряла е стока за десетки хиляди лева, изпепелен е и камион
Протестите на жителите на пет петрички села заради обещания, но ненаправен ремонт на път доведоха до резултат. Това съобщи кметът на с. Кърналово Стоя...
Протести на жители на петричкото село Кърналово заради безводие разкриха калпаво изпълнение на проект. Вече три месеца едно от най-големите селища в р...
Некоректни наематели на зеленчуковата борса в петричкото село Кърналово скоро може да останат без ток. Предупреждението дойде от община Петрич, която...
Пешеходец пометен в Благоевград Два инцидента с пешеходци станаха в Пиринския край. Лек автомобил „Фолксваген Голф", шофиран от 46-годишен водач от с...