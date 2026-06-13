145 бездомници нощували в Центъра за кризисно настаняване
145 души са приети тази нощ в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в София, намиращ се в столичния квартал „Захарна фабрика". Това съобщи...
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145 души са приети тази нощ в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в София, намиращ се в столичния квартал „Захарна фабрика". Това съобщи...