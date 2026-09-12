Отварят кризисните центрове в София
До края на седмицата двата кризисни центъра в столичния квартал „Захарна фабрика“ ще отворят врати
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До края на седмицата двата кризисни центъра в столичния квартал „Захарна фабрика“ ще отворят врати
През изминалата нощ 204 души са пренощували в двата Кризисни центъра за настаняване на лица без дом в столицата. Екипи на дирекция „Социални дейности...
127 души са приети в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в кв. „Захарна фабрика" през изминалата нощ. Това съобщи пред „Фокус" директорът...
София. 161 човека са нощували снощи в двата кризисни центъра за настаняване на бездомни лица през есенно-зимния сезон в София, съобщи Мина Владимирова...
Проект "Социална кухня" стартира от 1 декември в столицата. Той се осъществява от Столична община за тринадесети пореден път. Това съобщи кметът на Со...
София. Кризисните центрове за бездомни в София ще отворят врати тази събота (1 демекври). За първа година на разположение за четири месеца ще са две с...