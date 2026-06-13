Кристалина: България да не отлага критичните реформи
"България не трябва да отлага критичните реформи, за да се възползва от икономическите и социалните възможности, на фона на излизащата от кризата Евро...
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"България не трябва да отлага критичните реформи, за да се възползва от икономическите и социалните възможности, на фона на излизащата от кризата Евро...