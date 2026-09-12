100 пожара бушуват у нас, в Пирин и Ямболско е критично
1500 дка горят в Пирин, огънят в Трънско мина границата
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1500 дка горят в Пирин, огънят в Трънско мина границата
Изборите са като градския транспорт - не можем да ги спрем, каза здравният министър
// Критична обстановка в хайрединското село Рогозен. Негови жители алармират, че водата от язовир "Рогозен" се излива с близо 500 кубически метра...
Кърджали. "Има свлачища и срутвания след дъждовете в цялата страна, ситуацията е критична", каза министърът на регионалното развитие и благоустройство...
София. Три остават най-проблемните точки на територията на страната, отчете по БНР министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, който оглавява Наци...