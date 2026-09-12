Какво ще се случи с цената на жилищата догодина?
Пазарът на имоти започва да прегрява, това е прогнозата на УниКредит Булбанк
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Пазарът на имоти започва да прегрява, това е прогнозата на УниКредит Булбанк
Инвестициите на публичния сектор са важни, защото подобряват продуктивността на инвестициите в частния сектор
Това да е една от посоките, в които да се мисли, препоръча Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк
Прогнозират увеличение на БВП с 2,5% през тази година Основен фактор за ускоряване икономическия ръст на страната в следващите години ще бъдат домаки...
Слабият ръст на икономиката може да доведе до вдигане на лихвите, каза Кристофор Павлов