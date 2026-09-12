Фалит тормозел удавения бизнесмен
След аферата "Опицвет" Младенов бе на крачка да купи "Кремиковци" Фирмите му ударили дъното, надявал се на рестарт 47-годишният бизнесмен Кристиян М...
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След аферата "Опицвет" Младенов бе на крачка да купи "Кремиковци" Фирмите му ударили дъното, надявал се на рестарт 47-годишният бизнесмен Кристиян М...
Кристиян Младенов издъхна пред хотел "Дюн" Мистериозна смърт застигна скандалния бизнесмен Кристиян Младенов. Собственикът на металургичния комбинат...
Кристиян Младенов може да е починал от диабетичен шок След излизането си от затвора купи "Кремиковци" Скандален бизнесмен почина мистериозно около 1...
Сагата с мастодонта "Кремиковци" няма край. Неработещият комбинат се оказа с нов собственик. Това е търговското дружество "Крис Мит", регистрирано в с...