Защо се стопи Кристина Агилера
Певицата свали 20 килограма
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Певицата свали 20 килограма
Кристина Агилера и Селена Гомес също ще зарадват публиката с изпълнения на живо
Тавата става на 20
През декемврийските празници всяка дама ще може да има зашеметяваща прическа, вдъхновена от музикалната звезда...
Гласовитата Кристина Агилера постави рекорд в Рабат, Мароко. Певицата взела участие на музикалния фестивал "Мауейзин", където привлякла над 250 000 по...
Кристина Агилера е напомпала задните си части. Певицата легнала под ножа, за да направи дупето си още по-пищно, гласи последната клюка в Лас Вегас. Тя...
Крисия Тодорова се завърна отново на телевизионния екран с хит на Кристина Агилера. Снощи талантливото момиче от Разград изпя "Something's Got a Hold...
Кристина Агилера свали близо 8 кг по-малко от два месеца след като роди. "Тя губи тегло скорострелно. До няколко седмици ще бъде толкова слаба, колкот...
Кристина Агилера стана майка за втори път, но сега на момиче. Бебето, което е плод на любовта й с Мат Рътлър, се е появило на бял свят със секцио в кл...
Кристина Агилера планира да мине под венчилото с половинката си Матю Рътлър по Коледа. Блондинката, която очаква първото дете от новия си любим, мечта...
Кристина Агилера, ръка за ръка с годеника си Мат Рътлър, разходи коремчето си по магазините. Очевидно втората й бременност върви повече от добре. Тя...
Кристина Агилера не само е сгодена, но очаква и второ дете. Преди дни тя обяви, че е получила предложение за брак от приятеля си Матю Рутлър. Близ...
Кристина Агилера вече е обвързана. Певицата сподели, че се е сгодила за половинката си Мат Рътлър, който е филмов продуцент. Блондинката изненада...
Кристина Агилера твърди, че е отслабнала драстично благодарение на усърдна работа под завивките. Певицата беше се поналяла през последните месеци, но...