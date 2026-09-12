Всичко за Кристина Агилера

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Кристина наля дупе

Кристина наля дупе

Кристина Агилера е напомпала задните си части. Певицата легнала под ножа, за да направи дупето си още по-пищно, гласи последната клюка в Лас Вегас. Тя...

01 май | 21:20
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Агилера кърми и слабее

Агилера кърми и слабее

Кристина Агилера свали близо 8 кг по-малко от два месеца след като роди. "Тя губи тегло скорострелно. До няколко седмици ще бъде толкова слаба, колкот...

19 октомври | 22:50
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Агилера се жени по Коледа

Агилера се жени по Коледа

Кристина Агилера планира да мине под венчилото с половинката си Матю Рътлър по Коледа. Блондинката, която очаква първото дете от новия си любим, мечта...

15 юли | 22:30
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Агилера - щастлива и красива

Агилера - щастлива и красива

Кристина Агилера, ръка за ръка с годеника си Мат Рътлър, разходи коремчето си по магазините. Очевидно втората й бременност върви повече от добре. Тя...

10 юни | 20:05
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Агилера чака второ дете

Агилера чака второ дете

Кристина Агилера не само е сгодена, но очаква и второ дете. Преди дни тя обяви, че е получила предложение за брак от приятеля си Матю Рутлър.   Близ...

21 февруари | 20:35
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Кристина Агилера се сгоди

Кристина Агилера се сгоди

Кристина Агилера вече е обвързана. Певицата сподели, че се е сгодила за половинката си Мат Рътлър, който е филмов продуцент.   Блондинката изненада...

17 февруари | 19:53
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Агилера слабее със секс

Агилера слабее със секс

Кристина Агилера твърди, че е отслабнала драстично благодарение на усърдна работа под завивките. Певицата беше се поналяла през последните месеци, но...

27 май | 21:30
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