Страх от нов шамар. Крис Рок отказа на Оскарите
На последните награди Уил Смит излезе на сцената и удари комика в лицето
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На последните награди Уил Смит излезе на сцената и удари комика в лицето
Това ще се случи в нов „Убийствен пъзел“
Кевин Харт и Крис Рок се отказаха
Крис Рок е човекът, на когото тазгодишните номинации за "Оскарите" ще разчитат да измие срама от провала на Нийл Патрик Харис миналата година. Рок обя...