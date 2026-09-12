Погребват Фердинанд в криптата на двореца „Врана“
Тленните му останки пристигнаха след 76 години изгнание
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Тленните му останки пристигнаха след 76 години изгнание
Особен интерес предизвиква реликвата–отпечатък от последната стъпка на Христос на земята преди неговото Възнесение
За първи път след почти десетгодишно прекъсване и сериозен ремонт отваря врати криптата към галерията в Кърджали. Дни преди Рождество Христово ще бъде...
София. Липсата на нотариален акт на храм-паметника "Св. Александър Невски" предизвиква разминавания между Българската православна и Министерството на...
Музеят на християнското изкуство съдържа 1500 безценни експонатa, 300 от които са изложени в подземието