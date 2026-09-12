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Отварят криптата в Кърджали

Отварят криптата в Кърджали

За първи път след почти десетгодишно прекъсване и сериозен ремонт отваря врати криптата към галерията в Кърджали. Дни преди Рождество Христово ще бъде...

17 декември | 15:35
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