Ново био меню с Кримски чай на остров Св. Анастасия
С ново меню в ресторанта и лекарната ще бъде открит круизният сезон на остров Света Анастасия, съобщи шефката на ОП "Туризъм" в община Бургас Кристина...
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С ново меню в ресторанта и лекарната ще бъде открит круизният сезон на остров Света Анастасия, съобщи шефката на ОП "Туризъм" в община Бургас Кристина...