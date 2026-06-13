Три общини край р. Струма с обща местна инициативна група
Местна власт, бизнес и неправителствени организации излъчиха свои представители в Местната инициативна група на общините Симитли, Кресна и Струмяни. К...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кресна И Струмяни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Местна власт, бизнес и неправителствени организации излъчиха свои представители в Местната инициативна група на общините Симитли, Кресна и Струмяни. К...