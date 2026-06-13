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Кремират Кройф в Барселона

Кремират Кройф в Барселона

Тялото на легендата на световния футбол Йохан Кройф ще бъде кремирано днес в Барселона. Холандецът почина в четвъртък на 68-годишна възраст от рак на...

25 март | 18:08
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