Излизат ужасни подробности за заровените край София трупове
Човек, чиито тленни останки са били идентифицирани, е починал през януари тази година
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Човек, чиито тленни останки са били идентифицирани, е починал през януари тази година
Пратиша Банерджи, която се самоуби след любовна мъка, бе кремирана в булчински одежди. Това съобщават индийските медии, следящи трагичния инцидент с к...
Тялото на легендата на световния футбол Йохан Кройф ще бъде кремирано днес в Барселона. Холандецът почина в четвъртък на 68-годишна възраст от рак на...
Мая Плисецкая ще бъде кримирана, а прахът й ще бъде разпръснат над Русия. Това е била последната воля на известната руска балерина. Тя пожелала прахът...