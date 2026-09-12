Лъжекрематорът остава в ареста, адвокат се нахвърли на медиите
Георги Енев заяви, че няма да се укрива, че иска да се грижи за майка си
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Георги Енев заяви, че няма да се укрива, че иска да се грижи за майка си
Британският музикант Дейвид Боуи е бил кремиран тайно в САЩ. Това се случва без знанието на публиката и в отсъствието на родственици и приятели, защот...
Той проследил разстрела от съседния бар и веднага си тръгнал Все още няма задържани за разстрела на майстора на бойните изкуства Димитър Стоянов-Луди...
Пекин. Бебе, което било обявено за мъртво, оживява по чудо малко преди да го кремират. Това съобщава агенция Синхуа. Новороденото нямало един месец и...
Японският император Акихито обяви, че ще наруши вековна традиция, избирайки да бъде кремиран след смъртта си като повечето обикновени граждани на стра...