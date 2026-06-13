Отмъщението е "Студено ястие"
Хитовата криминална поредица за шериф Лонгмайър от американския писател Крейг Джонсън вече е и на българския книжен пазар. "Студено ястие" е първата к...
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Хитовата криминална поредица за шериф Лонгмайър от американския писател Крейг Джонсън вече е и на българския книжен пазар. "Студено ястие" е първата к...