Стана ясна съдбата на Десподов. Отива ли в Русия?
От руския футболен клуб бяха в контакт с нападателя от повече от месец
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От руския футболен клуб бяха в контакт с нападателя от повече от месец
Самоличността на убиеца не е установена
"Лудогорец" победи вицешампиона на Русия "Краснодар" с 3:2 в първата си контрола по време на лагера на отбора в Австрия. Селекцията на Бруно Рибейро...
Един от любимците на сектор "Б" Жоазиньо пострада тежко. Футболистът на ФК "Краснодар" беше сменен принудително в 32-рата мин на мача с "Урал" (1:1)....
Няма да вдигаме носовете, отсече Стойчо Стоев
Махачкала. Властите в Дагестан са наредили анализ на химна на другия южен руски район Краснодар заради съмнения за екстремизъм, съобщи РИА Новости. За...
Попето наказа градския съперник на "Кубан" - "Краснодар". Българският национал игра цял мач и вкара втория гол при успехът с 2:1 в 15-я кръг в Русия....