Мъж почина след побой заради паркомясто в София
Прокуратурата разследва смъртта на 47-годишен мъж в столичния квартал „Красна поляна“
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Прокуратурата разследва смъртта на 47-годишен мъж в столичния квартал „Красна поляна“
Иззетите вещества са марихуана с тегло 20.50 грама и амфетамин с тегло 20.09 грама
три автомобила се сблъскаха във верижна катастрофа
Сменят Виетнамските общежития, до 2020 г. ще бъдат сглобени 51 жилища в "Красна поляна"
Въоръжен грабеж е извършен късно снощи в София. Атакувана е била пицария в столичния квартал "Красна Поляна". По първоначална информация най-малко дв...
Двама маскирани са ограбили заложна къща в столичния квартал "Красна поляна". Обектът се намира в блок 43 на улица "Добротич". Сигнал за случилото...
„Ще работя за повишаване на сигурността на хората в „Красна поляна" и за подобряване облика на района, така, че да отговаря на съвременните стандарти...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Красна поляна" Иван Чакъров присъства на поетично-музикална среща по случай 1 октомври – Международния ден на пое...
София. Жители на столичния квартал „Красна поляна" посрещнали 2015 г. без електричество и на студено. Много от електроуредите на хората вече са повред...
София. Газов бойлер се е взривил в столичния квартал „Красна поляна", по първоначална информация няма пострадали, съобщи Блиц. На мястото на инцидент...
София. На 1 октомври 2014 г. (сряда), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Методи Кусевич" жк. „Красна поляна" 1 , се налаг...