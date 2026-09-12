100 проекта търсят финансиране по „Красива България“
79 институции кандидатстваха по проект „Красива България“ за финансиране и реализация на 98 предложения за подобряване на обществената среда, социална...
Следете всички новини, анализи и коментари за Красива България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
79 институции кандидатстваха по проект „Красива България“ за финансиране и реализация на 98 предложения за подобряване на обществената среда, социална...
Искаме да построим блок за бедни семейства, казва кметът на Гоце Делчев Одобрен е проект на община Гоце Делчев по „Красива България". Благодарение на...
Историческият музей в Бургас ще бъде преобразен, след като спечели проект по програма "Красива България". Сградата, в която се помещава Природонаучнат...
Кърджали. Община Черноочене спечели проект за изграждане на защитено жилище в село Минзухар по програма „Красива България". Финансирането е за 290 хил...
55 малчугани от село Бачево ще играят в модерна детска градина
Стара Загора. Родната къща на Гео Милев в Раднево скоро ще посреща в нова обстановка почитателите на големия български поет, драматург и публицист. „...