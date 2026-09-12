Радост в Левски! Дадоха заплати
Шефовете изплатили забавени възнаграждения
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Шефовете изплатили забавени възнаграждения
Купете си членска карта, написа бившият изпълнителен директор
Той вече няма да изпълнителен директор
Красимир Иванов успокои феновете на "сините"
След изключително успешния първи мандат проф. д-р Красимир Иванов бе избран с пълно мнозинство за Ректор на Медицински университет "Проф. д-р Параскев...