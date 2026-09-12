Мутренските бесове в "Бесо"
Половин милион лева превърнаха от ортаци във врагове Емо Негъра и кикбоксьора Красен
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Половин милион лева превърнаха от ортаци във врагове Емо Негъра и кикбоксьора Красен
Двама съдружници се скарали за 4 млн. лв. и се стигнало до вандализма
Ако не приемеш условията на държавата, която си избрал, нямаш място в нея, казва Красен Кръстев, който от 20 години живее в Швейцария Красен Кръстев...