Алберт с нови точки от Световната купа
Звездата ни остана на крачка от финалите в Ленцерхайде, Камен с дебют в СК за сезона
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Звездата ни остана на крачка от финалите в Ленцерхайде, Камен с дебют в СК за сезона
Петра Влъхова поведе за малката купа в дисциплината
Българският тим в Кранска Гора заедно с малкия Макс, син на Драго Грубелник
Световният вицешампион Феликс Нойройтер (Гер) спечели слалома от Световната купа в словенския зимен курорт Кранска гора. Нойройтер беше втори след пър...
Кранска гора. Най-добрата българска скиорка алпийка Мария Киркова завърши на престижното второ място във втория гигантски слалом на осветление от кале...