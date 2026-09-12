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Търсят мощи под тройна църква

Търсят мощи под тройна църква

Перник. Археолози ще търсят свети мощи с нови разкопки под "тройна църква" в подножието на пернишката средновековна крепост. Калето на войводата Кракр...

03 януари | 20:10
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