Ученици стават гидове на Кракра
Перник. Ученици ще развеждат туристи по крепостта на воеводата Кракра над Перник от 10 до 23 август. Освен че ще бъдат гидове, 30 деца от пернишките...
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Перник. Ученици ще развеждат туристи по крепостта на воеводата Кракра над Перник от 10 до 23 август. Освен че ще бъдат гидове, 30 деца от пернишките...
Перник. Археолози ще търсят свети мощи с нови разкопки под "тройна църква" в подножието на пернишката средновековна крепост. Калето на войводата Кракр...
Перник. Перничани се чудят на кого в Брюксел да се жалват от скандалната възстановка на крепостта "Кракра" с пластмасови материали. В момента те се ко...
Перник. 107 000 лева от Брюксел са под въпрос заради изградената от пластмаса крепост "Кракра Пернишки". Дали сумата ще бъде наложена като финансова к...
До 10 дни казват кой е виновен за пластмасите в крепостта
Това не е реставрация, а визуализация, контрира кметът на Перник
Перник. Кули и стени на средновековната пернишка крепост се вдигат с декоративни пана от полимери. Силуетът на твърдината на войводата Кракра над Перн...