Голяма новина за Меркел! Европа на крак
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Свързана е с много важно събитие
Какво се е случило в Охайо
Масови арести в града на тепетата
По информация на Нова инцидентът е станал в неделя вечерта
Семейството на президента прекарва дълъг уикенд в своята къща на морския бряг
Той беше опериран на 11 май в "Софиямед" след счупване на лявата бедрена кост
Премиерът разговаря със заместник-държавния секретар по икономическия растеж, енергетика и околна среда
Певицата прави неуспешно движение, след което се свлича на пода
Сблъсък с кола прати 7-годишно момче в болницата в Сандански със счупен крак. Пътният инцидент е станал в неделя към 15:23 часа на ул."Захари Стоянов"...
28-годишен мъж от Сливен е със счупен крак сред нанесен побой посред бял ден. Пострадалият обаче твърди, че не познава нападателя си, съобщиха от поли...
Дете си счупи крака на един от батутите в Борисовата градина. „По мнение на лекарите, причината е, че батутът не е бил достатъчно добре надут. От "Де...
Шарук Кан, харесван от хора с различни възрасти и житейски вкусове, е хитът на седмицата в София. Той е под постоянна обсада от фенове, които си клюка...
US дипломатът искал да кара колело по част от Тур дьо Франс Държавният секретар на САЩ Джон Кери се очакваше да бъде транспортиран днес с американски...
От 3-годишен кара колело с протезата, луд фен е на моторите Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург...
С патерици се върна националката по спортна гимнастика Валентина Рашкова в з. "Арена Армеец". Само 4 дни след като счупи бедрената си кост на левия кр...
Бившата "Мис България" и участник в тв-шоуто "КЪРТИЦАТА 2: Разтърсване" Ивайла Бакалова, която вчера счупи кост на крака си при една от външните мисии...
Стара Загора. Младо момиче е било прегазено от влак на гарата в родния си град Чирпан и е преживяло истински шок. Инцидентът е станал в понеделник сле...
Бургас. Нови скандални факти бяха разкрити в Бургаския окръжен съд около отвличането и разстрела на бизнесмена Стоян Стоянов. Босът на "Гранити" е би...
Благоевград. Лек автомобил премина през крака на млада жена в Благоевград. Шофьорът напусна местопроизшествието и се издирва от полицията. Пътният ин...
Актьорът Захари Бахаров посрещна рождения си ден на 12 август с гипсиран крак. Това стана ясно от Фейсбук страницата на звездата от "Под прикритие", к...