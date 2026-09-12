Всичко за Крак

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Шарук Кан закъса в София

Шарук Кан закъса в София

Шарук Кан, харесван от хора с различни възрасти и житейски вкусове, е хитът на седмицата в София. Той е под постоянна обсада от фенове, които си клюка...

17 юни | 18:25
0 коментара
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Спринт на един крак

Спринт на един крак

От 3-годишен кара колело с протезата, луд фен е на моторите Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург...

25 март | 23:10
0 коментара
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Влак прегази младо момиче

Влак прегази младо момиче

Стара Загора. Младо момиче е било прегазено от влак на гарата в родния си град Чирпан и е преживяло истински шок. Инцидентът е станал в понеделник сле...

12 март | 15:38
0 коментара
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Бахаров счупи крак за ЧРД

Бахаров счупи крак за ЧРД

Актьорът Захари Бахаров посрещна рождения си ден на 12 август с гипсиран крак. Това стана ясно от Фейсбук страницата на звездата от "Под прикритие", к...

13 август | 21:40
0 коментара
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