Свлачище затрупа част от крайбрежната алея на Варна
Тонове земна маса и дървета се свлякоха по обяд към морето Тонове земна маса и дървета се свлякоха след 13 ч в понеделник върху крайбрежната алея на...
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Тонове земна маса и дървета се свлякоха по обяд към морето Тонове земна маса и дървета се свлякоха след 13 ч в понеделник върху крайбрежната алея на...