Пиано-спирки край плажа в Балчик
Летовници могат да свирят на инструментите
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Летовници могат да свирят на инструментите
Крайбрежната алея край морето ще бъде пешеходна зона. В нея се планира изграждането на паркинг за 1200 коли. 37 млн. лв. са вложени досега в проекта „...
Варна. Общината пуска нощни екипи да следят за децибелите от крайбрежните кръчми и спазване на обществения ред по алеята край морето във Варна.Това ст...
Добрич. Вече е факт реконструкцията на уличното осветление на крайбрежната алея Дамбата в Балчик, която е реализирана по проект "Пилотен модел на изгр...