Новата гурме сензация в България. Селото с прочутите кюфтета
Тйната се крие в качественото телешко, отглеждано в специални ферми
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Тйната се крие в качественото телешко, отглеждано в специални ферми
Да пренесем енергията пред урните в изборния ден, призова Радослав Ревански
Ето кой го откри
В Краище гъбарството е основен поминък За липса на обучени работници за събиране на гъби, алармират от Асоциацията на преработвателите на диворастящи...
Дори децата в белишкото село знаят кои са ядливи и кои отровни Цех осигурява пазар за гъбарите и работа на 60 жени Те носят славата на едно българск...
Българи, гърци, турци и македонци бият път за помощ до село Краище Завистта и магията могат да променят съдбата на всеки, твърди Исмаил Ходжата на с...
В качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК е привлечен 28-г. месар В.П. от Банско. Доказано е, че той...
Селото на гъбарите. Така другоселците наричат от години Краище в община Белица. Гъбарството храни хиляди семейства тук, тъй като е основен поминък. Ня...