Разкри се дълго пазена тайна за "Крадецът на праскови"
Спомени за писателя, който накара природата да говори човешки
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Спомени за писателя, който накара природата да говори човешки
Представление номер 100 на "Крадецът на праскови" ще се завърти довечера на камерната сцена в Народния. Спектакълът продължава да бъде от големите хит...
Видин. За първи път у нас във Видин бе представена операта „Крадецът на праскови". В спектакъла участваха музиканти от видинската симфониета и певци о...
Банско. Тази седмица курортът Банско е столица на театралното изкуство. За поредна година банскалии и туристи ще се насладят на най-добрите постановки...