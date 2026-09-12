Всичко за Крадецът На Праскови

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100 пъти "Крадецът на праскови"

100 пъти "Крадецът на праскови"

Представление номер 100 на "Крадецът на праскови" ще се завърти довечера на камерната сцена в Народния. Спектакълът продължава да бъде от големите хит...

18 януари | 7:40
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