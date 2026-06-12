Румен Спецов размаха пръст. Да му мислят фризьори, козметици и строители
Държавата губи 50 млн. лева годишно само от бюти бранша
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Държавата губи 50 млн. лева годишно само от бюти бранша
Инспектори на Националната агенция по приходите (НАП) започват мащабни проверки на работата на фризьори и козметици в страната. Те са част от кампания...