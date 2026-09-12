Корабът "Радецки" пази писмата на Ботев
В салона му могат да се видят масата, на която Христо Ботев е написал писмото до близките си и знамето на четата му
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В салона му могат да се видят масата, на която Христо Ботев е написал писмото до близките си и знамето на четата му
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