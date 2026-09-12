Проклятието "Козият рог". Уникалният филм сее смърт
Разминава се на косъм с номинация за "Оскар"
Следете всички новини, анализи и коментари за Козият Рог. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разминава се на косъм с номинация за "Оскар"
Филмът е гледан от 2 млн. зрители през 1972 г., когато излиза. И до днес не слиза от екраните
Хайтов първо не я искал
След тежко боледуване почина Константин Джидров. 85-годишният професор сценограф бе доайен на художниците в българското кино. През 1957 г. Джидров е и...
Искат лентата на Методи Андонов в селекцията за оскара