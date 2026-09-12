Кадурина: Разполагаме с най-модерната апаратура за третиране на сериозни кожни болести
ВМА създава центрове за социално значими заболявания - витилиго, детски хемангиом и белези Нови, високотехнологични терапии влизат в лечението на псо...
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ВМА създава центрове за социално значими заболявания - витилиго, детски хемангиом и белези Нови, високотехнологични терапии влизат в лечението на псо...
2/3 от пациентите с пемфигус, останали без терапия, загиват Базално-клетъчният карцином рядко е с метастази, но може да отключи друг вид рак 1. Хрон...
Прекаленият плаж от ранно детство причинява злокачествените тумори