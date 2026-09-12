БДЖ загуби изцяло товарите на Ковачки
"Холдинг БДЖ" тотално губи най-големия си товародател - бизнесмена Христо Ковачки. Това съобщи доц. Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на бълг...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ковачки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Холдинг БДЖ" тотално губи най-големия си товародател - бизнесмена Христо Ковачки. Това съобщи доц. Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на бълг...
Седмичното предупреждение изтече, искат мнението на министър Ивайло Московски София. Днес "БДЖ - Товарни превози" ще спре превозите на въглища от мин...
Основният клиент на "Товарни превози" не спазва споразумението за разплащане 14,8 млн. лв. дължи към 9 октомври бизнесменът Христо Ковачки на "БДЖ-То...
Нова компания на бизнесмена ще вози въглищата от мините до тецовете му Христо Ковачки загърбва БДЖ. Бизнесменът вече е подал заявление за издаване на...
Делото за трезора се връща на първа инстанция
Некролози на бизнесмена Христо Ковачки, поддържал активно "Миньор" допреди година, бяха разпространени днес в града. Надписани като "радостна вест", т...
Отчуждават имоти, за да вадят залежи от кафяви въглища