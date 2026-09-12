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Ковачки дължи 15 млн. на БДЖ

Ковачки дължи 15 млн. на БДЖ

Основният клиент на "Товарни превози" не спазва споразумението за разплащане 14,8 млн. лв. дължи към 9 октомври бизнесменът Христо Ковачки на "БДЖ-То...

13 октомври | 19:20
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