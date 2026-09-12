Ковач спасил по чудо сабята на Раковски
Изложба в Регионалния исторически музей в Пловдив е посветена на 200-годишнината от рождението на революционера
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Изложба в Регионалния исторически музей в Пловдив е посветена на 200-годишнината от рождението на революционера
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