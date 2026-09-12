Как ще накажат пенсионерите, убили коте
Затвор до три години и глоба до 5000 лв. заплашват възрастно семейство
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Затвор до три години и глоба до 5000 лв. заплашват възрастно семейство
Клиповете са пълни с толкова много жестокост, че Нова телевисия не ги качи
Татусите на звездите винаги са били любопитна тема. Нестандартната Майли Сайръс обаче се погрижи да се открои за пореден път. Новата й придобивка е не...